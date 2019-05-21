В Орле мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой
Авария случилась вечером 20 мая в 909 квартале
Фото: архив "КП"
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В Орле накануне, 20 мая, случилось очередное ДТП с участием мотоцикла. Водитель двухколёсного транспорта получил травмы.
Все произошло вечером, в начале десятого. 37-летний мужчина ехал на отечественной легковушке «ВАЗ 2114» в районе 909 квартала. У дома №10 по улице Машкарина он «догнал» мотоцикл «БМВ», который ехал впереди в попутном направлении.
- В результате ДТП пострадал мотоциклист, который после оказания медицинской помощи отпущен. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU