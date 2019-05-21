2019-05-21T08:40:31+03:00
Спорт

ФК «Орёл» проиграл нововоронежскому «Атому»

18 мая орловская команда провела домашний матч
Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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18 мая команда ФК "Орел" провела домашний матч. В четвертом туре «орлам» предстояла игра с командой «Атом» из Нововоронежа.

В первой половине тайма Ручкин открывает счёт и выводит «Орел» вперед. Однако, спустя 10 минут, гостям удаётся результативная атака, Якунин сравнивает счёт. А уже на старте второй 45-минутки «Атом» выходит вперёд, Якунин оформляет дубль.

Нашей команде надо было отыгрываться, но на 59 минуте «орлы» остаются в меньшинстве, судья Корнюхов удаляет Кадушкина за неспортивное поведение, а именно за нецензурную брань в адрес арбитра.

В самой концовке игры гостям удалось закрепить победный результат, Тараповский забивает третий гол у гостей. «Атом» увозит три очка, включаясь в гонку лидеров, орловская команда пока опускается на 10 строчку в чемпионате.

- Играли неплохо. Глупо сваливать, но судья убил игру, все нарушения свистел в нашу сторону и не поставил пенальти в первом тайме. Пропустили два ненужных гола, не забили свои моменты, поэтому и проиграли. Спасибо болельщикам за поддержку, мы честно старались, – поделился впечатлениями об игре футболист ФК «Орел» Максим Николаев.

Следующий матч команда проведет на выезде против клуба «Тамбов-М» 26 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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