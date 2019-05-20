2019-05-20T17:17:48+03:00
Общество

«Многоликая Россия»: на Орловщине состоялся фестиваль национальных культур

На площадке парка «Мечта» с песнями и танцами выступили представители нескольких народов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы администрации Орловского районаФото пресс-службы администрации Орловского района
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На Орловщине состоялся фестиваль национальных культур «Многоликая Россия». 19 мая на площадке парка «Мечта» с песнями и танцами выступили представители нескольких русской, белорусской, украинской, таджикской, узбекской, цыганской, казаческой культур, народов Кавказа. Помимо концертной программы участники фестиваля представили и блюда национальной кухни, и народные костюмы.

Фото пресс-службы администрации Орловского района

Фото пресс-службы администрации Орловского района

Фестиваль открыл парад. Участников и гостей фестиваля угощали символом единения, пирогом дружбы. Во время мероприятия на площадках можно было познакомиться с предметами быта русского народа различных исторических периодов, угоститься ароматным чаем из самовара, сделать интересные сувениры, познакомиться с традициями народов, населяющих Россию.

Фото пресс-службы администрации Орловского района

Фото пресс-службы администрации Орловского района

Жюри по достоинству оценило блюда национальной кухни. В свою очередь, белорусская показала, что из картошки можно приготовить даже сладости. Всех участников отметили памятными дипломами, победителей одарили подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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