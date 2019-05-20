2019-05-20T18:48:19+03:00
Происшествия

Орловец погиб при воспламенении газа на заброшенной птицефабрике

Возбуждено уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле СК возбудил уголовное дело после трагической гибели 36-летнего мужчины. Его жизнь оборвалась на заброшенной птицефабрике под Орлом.

Все случилось в воскресенье, 19 мая. На территории здания мужчина тестировал спец эффекты для игры в страйкбол. Использовалась газовоздушная смесь, в какой-то момент она вспыхнула. Спасти жизнь орловца не удалось.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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