СЕГОДНЯ 14:44 2019-05-20T14:44:09+03:00

В 2019 году на их обслуживание в бюджете предусмотрено почти 100 миллионов рублей

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Чиновники обсудили развитие орловских музеев в рамках заседания комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму. 16 мая оно состоялось в доме-музее Русанова. На повестку дня депутаты вынесли вопросы о нынешнем состоянии и перспективах музеев Орловской области.

Как сообщила Наталья Георгиева, начальник регионального Управления культуры и архивного дела, в 2019 году на музейное обслуживание в региональном бюджете заложены почти 100 миллионов рублей, на проведение мероприятий – более 740 тысяч рублей. Однако ввиду ограниченности в деньгах, в полном объёме отремонтировать музеи, обеспечить сохранность их фондов, организовывать экспозиции и выставки не представляется возможным.

Наталья Георгиева пояснила, что главной задачей на ближайшее время остается ремонт Орловского музея изобразительных искусств, второго этажа дома-музея Русанова, а также хранилищ литературных музеев. Также чиновница отметила, что в целом на Орловщине не хватает площадей для размещения фондов музеев: те свободные помещения, которые можно взять в аренду, не соответствуют требованиям хранения музейных экспонатов. Также она подчеркнула о необходимости осовременить материально-техническуой базы музеев, в том числе создания виртуальных туров, аудиогидов, сенсорных справочников и интерактивных инсталляций.

С речью о проблемах посещения музеев выступила директор музея-заповедника Тургенева «Спасское-Лутовиново» Елена Левина. Она рассказала, что после ремонта прирост посетителей экспозиции дома-музея писателя увеличился на 30 %. Однако на экскурсии на родину знаменитого земляка орловцы приезжают реже, чем жители ближайших регионов.

Выход из данной ситуации предложила ИО руководителя регионального Департамента образования Татьяна Крымова. По ее мнению, в следующем году в критерии рейтинга общеобразовательных учреждений необходимо включить посещение выставок и мероприятий музеев города и области.

ИСТОЧНИК KP.RU