Пешеход попал под колеса «Пассата» под Орлом

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-20T14:25:18+03:00

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Пешеход попал под колеса «Фольцваген Пассат» под Орлом. ДТП случилось в минувшее воскресенье, 19 мая, в поселке Кромы. Около половины шестого вечера 26-летний водитель иномарки двигался по улице Карла Маркса и в районе дома № 1 наехал на мужчину. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Кромскую ЦРБ. Сейчас мужчина госпитализирован, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 32 ДТП, из них 7 ДТП с пострадавшими, в результате которых семь человек получили травмы. Один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU