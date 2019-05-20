СЕГОДНЯ 13:06 2019-05-20T13:06:58+03:00

Подростки срезали его ночью около многоквартирного дома

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Двоих несовершеннолетних орловцев задержали за кражу телефонного кабеля. С поличным подростков застукали сотрудники ВО регионального Управления Росгвардии минувшей ночью при патрулировании маршрута.

Кабель орловцы срезали неподалеку от многоквартирного дома на улице Нормандия-Неман. Заметив стражей порядка, подростки попытались бежать, но были задержаны. До прибытия росгвардейцев похищенным кабелем они успели заполнить несколько мешков.

- Правонарушителями оказались двое местных жителей в возрасте 16-ти и 17-ти лет. Молодые люди переданы сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU