2019-05-20T12:33:55+03:00
Общество

В Орле в честь открытия Международного фестиваля LUDI устроят флешмоб

Всех желающих присоединиться приглашают 22 мая в Детский парк
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле в честь открытия 9-го Международного фестиваля камерных и моноспектаклей LUDI устроят музыкальный флешмоб. Всех желающих присоединиться театр «Свободное пространство» приглашает 22 мая в Детский парк.

Напомним, в этом году Международный фестиваль LUDI пройдет в Орле с 1 по 7 июня на сценах «Свободного пространства», театра имени Тургенева, и театра кукол. За восемь лет благодаря ему орловцы познакомились с игрой театров России, Беларуси, Украины, Литвы, Молдовы, Израиля, Германии, Люксембурга, Италии, Швеции, Польши, Бразилии. В минувшем году спектакли Фестиваля посмотрели более трех тысяч человек.

На этот раз к участию в Фестивале в Орле отобрали 11 театральных коллективов. В программу вошли и новые страны-участницы, в числе которых Австрия и Болгария.

- Мы предлагаем всем орловцам, стать участниками конкурса репостов и получить пригласительный билет на два лица на один из трех спектаклей фестиваля: «Медея» от артистов ярославского Государственного театра юного зрителя имени Розова, «Ночь Гельвера» в исполнении московского Драматического театра под руководством Армена Джигарханяна и «Мать обвиняет» от московского Государственного театра «У Никитских ворот». Для этого необходимо вступить в группу театра «Свободное пространство», поделиться этой записью с друзьями и не удалять ее до окончания конкурса, 28 мая, а также принять участие в флешмобе в Детском парке, сделать сэлфи или фото с актерами и разместить у себя на странице с хештегом #LUDIвОрле, - рассказала «КП» пресс-секретарь Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство» Полина Дудина.

Те участники конкурса, которые дополнят репост фотографиями с флешмоба, могут получить дополнительный приз. Итоги конкурса подведут 28 мая в полдень.

Принять участие в флешмобе может каждый желающий.

Музыкальное мероприятие стартует в Детском парке в 18 часов 22 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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