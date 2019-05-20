Хозпостройка сгорела в орловской глубинке из-за короткого замыкания
Хозпостройка сгорела в орловской глубинке из-за короткого замыкания в минувшую субботу, 18 мая. ЧП случилось около часа дня в деревне Труново Краснозоренского района.
- В результате пожара в постройке сгорела и обрушилась крыша на площади 42 квадратных метра. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Размер ущерба устанавливается. К счастью, обошлось без пострадавших.
Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 35 раз, из них – 24 выезда на ликвидацию возгораний и одиннадцать – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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