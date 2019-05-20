За выходные в Орловской области спасатели обезвредили несколько военных снарядов
За выходные в Орловской области спасатели обезвредили несколько военных снарядов. Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Мценский и Болховский районы.
Первый раз спецработники занимались обезвреживанием субботним утром, 18 мая. В Мценском районе они изъяли и уничтожили один артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра, два снаряда калибра 45 миллиметров, три 76-миллиметровых снаряда и одну минометную мину калибра 82 миллиметра.
Второй раз спасатели посетили Болховский район. Утром в воскресенье, 19 мая, они изъяли и уничтожили один снаряд калибра 76 миллиметров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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