2019-05-20T11:27:50+03:00
Происшествия

За выходные в Орловской области спасатели обезвредили несколько военных снарядов

Сотрудники спецработ выезжали в Мценский и Болховский районы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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За выходные в Орловской области спасатели обезвредили несколько военных снарядов. Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Мценский и Болховский районы.

Первый раз спецработники занимались обезвреживанием субботним утром, 18 мая. В Мценском районе они изъяли и уничтожили один артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра, два снаряда калибра 45 миллиметров, три 76-миллиметровых снаряда и одну минометную мину калибра 82 миллиметра.

Второй раз спасатели посетили Болховский район. Утром в воскресенье, 19 мая, они изъяли и уничтожили один снаряд калибра 76 миллиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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