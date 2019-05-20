В Орле на Молдавской улице опрокинулся мотоцикл
В Орле на Молдавской улице опрокинулся мотоцикл. ДТП случилось в воскресенье вечером, 19 мая. 32-летний водитель «RACER» следовал со стороны 1-ой Курской в направлении улицы Половецкой и в районе дома № 161 по Пятницкой улице нарушил правила. Мотоцикл перевернулся.
- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. На машине скорой помощи его доставили в больницу имени Семашко, после осмотра отпустили, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 32 ДТП, из них 7 ДТП с пострадавшими, в результате которых семь человек получили травмы. Один погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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