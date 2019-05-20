2019-05-20T11:10:00+03:00
Общество

Орловские спасатели проверяют готовность пляжей к купальному сезону

Инспекторы ГИМС уже провели обследование места водного отдыха в Большом Сотниково
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Спасатели проверяют готовность пляжей к купальному сезону, который стартует в Орловской области с 1 июня. На днях инспекторы ГИМС регионального МЧС России уже провели обследование одного из мест водного отдыха. Они побывали в Большом Сотниково Урицкого района.

- Инспекторы проверили состояние мостков, вышек, наличие детских купален, соответствие требованиям границ заплыва в местах купания, наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва, наличие профилактических стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде и правилами поведения и купания на пляже, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По итогам обследования спасатели установили, что все эти требования соблюдены. Теперь пляж готовится принимать орловцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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