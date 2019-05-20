СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-20T10:51:30+03:00

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Стали известны детали аварии с погибшим в ДТП с грузовиком-бетономешалкой в Орловской области. Напомним, трагедия произошла субботним утром, 18 мая, в Урицком районе. Автодорогу «Нарышкино-Парамоново» не поделили «ВАЗ-21703» и КАМАЗ.

45-летний водитель на легковой «Ладе» на 1- м километре трассы не уступил на перекрестке дорогу грузовику и врезался в него. КАМАЗ ехал по главной. Удар был сильный: бетономешалка перевернулась, виновная легковушка смялась гармошкой.

- Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Его пассажир с полученными травмами был доставлен в ООКБ города Орла. Сейчас он госпитализирован в реанимационное отделение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 32 ДТП, из них 7 ДТП с пострадавшими, в результате которых семь человек получили травмы. Один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU