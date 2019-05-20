Трижды обокрали участок орловца неизвестные мужчины

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-20T10:35:04+03:00

С чужой территории они вывозили металлические изделия и сдавали их

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Несколько краж металлических изделий учинили неизвестные в Ливенском районе. Раскрыть преступления удалось местным сотрудникам полиции. О похищенном имуществе стражи порядка узнали от потерпевшего 69-летнего владельца участка, чей металл некто вывозил трижды.

Оказалось, двое местных проникали на участок через забор. Похитив конструкции, они отвезли их на машине своего знакомого в пункт приема металлолома.

- По факту краж было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Похищенное удалось частично изъять. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU