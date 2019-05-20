В Болхове несовершеннолетний упал с мопеда и получил травмы
17-летний парень прав на управление транспортным средством не имел
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Болхове несовершеннолетний упал с мопеда и получил травмы. ДТП произошло поздно ночью в воскресенье, 19 мая, на улице Генерала Белова в районе дома № 60.
- 17-летний молодой человек обратился за медицинской помощью в Болховскую ЦРБ. Прав на управление транспортным средством он не имел, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 32 ДТП, из них 7 ДТП с пострадавшими, в результате которых семь человек получили травмы. Один погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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