2019-05-20T09:49:20+03:00
Происшествия

Под Орлом нетрезвый водитель на «Ладе» сбил 10-летнего мальчика

Ребенок получил травмы и на скорой помощи был доставлен в больницу
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

Под Орлом нетрезвый водитель на «Лада Гранта» сбил 10-летнего мальчика. ДТП случилось утром 18 мая на улице Центральной в деревне Малая Куликовка. 62-летний мужчина ехал со стороны деревни Пугачевка и наехал на ребенка напротив дома № 198. Пешеход шел по дороге в попутном направлении.

- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и скорой помощью был доставлен в НКМЦ имени Круглой, после оказания отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 32 ДТП, из них 7 ДТП с пострадавшими, в результате которых семь человек получили травмы. Один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле в честь открытия Международного фестиваля LUDI устроят флешмоб
Хозпостройка сгорела в орловской глубинке из-за короткого замыкания
За выходные в Орловской области спасатели обезвредили несколько военных снарядов
В Орле на Молдавской улице опрокинулся мотоцикл
Орловские спасатели проверяют готовность пляжей к купальному сезону
Стали известны детали аварии с погибшим в ДТП с грузовиком-бетономешалкой в Орловской области
Трижды обокрали участок орловца неизвестные мужчины
В Болхове несовершеннолетний упал с мопеда и получил травмы
В Орле ученики начальных классов сделали зарядку вместе с Чемпионкой России по бобслею
Орловец украл деньги с кредитки своей знакомой
В Орловской глубинке утонул мужчина
Орловских школьников приняли в ряды пионеров
Названа дата "Велодня-2019" в Орле
В Нововоронеже завершилась XV Летняя Сбербанкиада Центрально-Черноземного банка
Под Орлом мужчина погиб в столкновении легковушки с грузовиком-бетономешалкой
Орловских детей приглашают в Вятский Посад на развлекательную программу
Знак ограничения высоты под Александровским мостом предлагают установить активисты
Орловские огнеборцы тренировались тушить пожар на нефтебазе