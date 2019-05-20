Под Орлом нетрезвый водитель на «Ладе» сбил 10-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:49 2019-05-20T09:49:20+03:00

Ребенок получил травмы и на скорой помощи был доставлен в больницу

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Под Орлом нетрезвый водитель на «Лада Гранта» сбил 10-летнего мальчика. ДТП случилось утром 18 мая на улице Центральной в деревне Малая Куликовка. 62-летний мужчина ехал со стороны деревни Пугачевка и наехал на ребенка напротив дома № 198. Пешеход шел по дороге в попутном направлении.

- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и скорой помощью был доставлен в НКМЦ имени Круглой, после оказания отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 32 ДТП, из них 7 ДТП с пострадавшими, в результате которых семь человек получили травмы. Один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU