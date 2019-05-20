2019-05-20T09:38:53+03:00
Общество

В Орле ученики начальных классов сделали зарядку вместе с Чемпионкой России по бобслею

Людмила Удобкина рассказала детям о том, как вырасти здоровыми и сильными
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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В Орле полицейские проводят мероприятие «Зарядка со стражем порядка». Сотрудники спецотряда «Гром» регионального УМВД уже побывали в гостях у учеников начальных классов 22-го лицея и показали им несколько упражнений перед спортивной эстафетой.

На встрече с полицейскими ребятам удалось пообщаться с участницей Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи, Чемпионкой России по бобслею Людмилой Удобкиной. Она рассказала детям о том, как вырасти здоровыми и сильными.

- Радостным моментом для детей была встреча с ростовой куклой «Дядя Стёпа». Ученики с удовольствием фотографировались с улыбчивым и добрым персонажем, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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