Орловец украл деньги с кредитки своей знакомой

СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-19T14:55:43+03:00

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В Троснянском районе Орловской области 27-летнего мужчину задержали за кражу денег с чужой кредитки. Он обналичил карту своей знакомой на 25 тысяч рублей.

Все случилось в Троснянском районе. 60-летней женщине позвонили из банка и сообщили о долге по кредитке. Владелица карты проверила баланс и поняла, что со счета исчезли деньги. Тогда она пошла в полицию. Картину событий восстановили стражи порядка.

Как оказалось, карта хранилась дома у потерпевшей среди документов. Об этом знал знакомый женщины. Он взял кредитку, снял с нее 20 тысяч рублей, а после вернул на место. Но и этого мужчине оказалось мало: уже позже он закупился продуктами и алкоголем, а чек на 5 тысяч вновь оплатил чужой картой.

- В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. В беседе со следователем он признался в причастности к противоправному деянию, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас охотник до чужих денег задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU