В Орловской глубинке утонул мужчина

СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-19T14:46:50+03:00

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В Орловской области в воде погиб мужчина. ЧП случилось в минувшую пятницу, 17 мая, в Ливенском районе области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, все произошло близ населенного пункта Коротыш, здесь протекает река Сосна. О происшествии спасателям сообщили очевидцы, времени было примерно 14.40.

Спасти мужчину не удалось. Тело извлекли из воды уже вечером. Место, где произошла трагедия, для купания не оборудовано.

Напомним, официально купальный сезон на Орловщине стартует с 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU