2019-05-19T14:39:05+03:00
Общество

Орловских школьников приняли в ряды пионеров

В этом году торжественную клятву произнесли более 500 юных орловцев
Наталья Меркулова
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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В субботу, 18 мая, на площади Ленина прошла торжественная линейка, посвященная 97-й годовщине пионерской организации «Орлята». В рамках этой даты в ее ряды были приняты более 500 юных орловцев. Красные галстуки девочкам и юношам повязал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

- Признаюсь, что повязывая красные галстуки юным пионерам, я волновался и гордился вместе с ними. Сегодняшний день для меня был особенным, ведь сегодня и мой сын вступил в ряды пионеров. Я горд за сына. Уверен, что он и все ребята никогда не забудут это счастливое, наполненное радостными событиями время, - написал Андрей Клычков на своей странице в соцсетях.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Одним из самых торжественных моментов линейки стало награждение победителей городской военно-патриотической игры «Зарница».

Традиционно в ней приняли участие более 400 школьников. 1 место заняла команда юнармейцев из школы №33, 2 место – юнармейцы школы №30, 3 место – юнармейцы гимназии №34. Эти три команды представят Орел на региональном этапе «Зарницы».

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Линейка продолжилась развлекательной программой во Дворце пионеров имени Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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