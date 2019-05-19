Названа дата "Велодня-2019" в Орле
В воскресенье, 2 июня, Орел вновь присоединится к масштабной всероссийской акции «Велодень». Впервые она прошла в 2011 году и за восемь лет акция приобрела всероссийский масштаб,став событием, которого ждут все любители покрутить педали.
Традиционно участники Велодня в Орле надевают футболки по цвету своего района: Советский — красный, Заводской — жёлтый, Железнодорожный — зелёный, Северный — синий, Орловская область и другие города — серый.
В этом году сбор начнется на площади Ленина в 9:00. Участники от районов могут собраться на своих площадках для организованного движения к общему месту сбора.
- После прибытия на площадь Ленина пройдет подтверждение участия в празднике и выдача атрибутики. Здесь будут проходить конкурсы и соревнования, затем участники выстроятся в общую колонну для велопробега по улицам города, - сообщили «КП» организаторы.
Начало движения запланировано на 11:00. Завершится акция в 15:00 награждением победителей и участников.
КОГДА, ГДЕ?
2 июня, 11.00
старт - площадь Ленина
ИСТОЧНИК KP.RU