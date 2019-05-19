Названа дата "Велодня-2019" в Орле

СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-19T14:32:49+03:00

К ежегодной всероссийской акции могут присоединиться все желающие! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

К ежегодной всероссийской акции могут присоединиться все желающие

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В воскресенье, 2 июня, Орел вновь присоединится к масштабной всероссийской акции «Велодень». Впервые она прошла в 2011 году и за восемь лет акция приобрела всероссийский масштаб,став событием, которого ждут все любители покрутить педали.

Традиционно участники Велодня в Орле надевают футболки по цвету своего района: Советский — красный, Заводской — жёлтый, Железнодорожный — зелёный, Северный — синий, Орловская область и другие города — серый.

В этом году сбор начнется на площади Ленина в 9:00. Участники от районов могут собраться на своих площадках для организованного движения к общему месту сбора.

- После прибытия на площадь Ленина пройдет подтверждение участия в празднике и выдача атрибутики. Здесь будут проходить конкурсы и соревнования, затем участники выстроятся в общую колонну для велопробега по улицам города, - сообщили «КП» организаторы.

Начало движения запланировано на 11:00. Завершится акция в 15:00 награждением победителей и участников.

КОГДА, ГДЕ?

2 июня, 11.00

старт - площадь Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU