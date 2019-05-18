2019-05-18T12:38:17+03:00
Общество

Орловских детей приглашают в Вятский Посад на развлекательную программу

Праздник состоится в воскресенье, 19 мая
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловских детей приглашают в Вятский Посад на развлекательную программу. Праздник « Ай да молодцы-удальцы» совместно с духовно-православным центром проводит Орловский район в воскревенье, 19 мая.

Детская увлекательная программа начнется на территории центра в полдень. Вход для всех будет свободным.

Адрес: Орловская область, Вятский Посад, улица Южная, 1А. Добраться до духовно-православного центра можно на маршрутном автобусе № 444, который идет от Волховского микрорайона через улицу 1-ю Посадскую.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7 (4862) 59-90-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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