Более десяти случаев краж спиртного предотвратили в Орле росгвардейцы за несколько дней
Большинством задержанных стали местные жители в возрасте до 37 лет
Более десяти случае краж спиртного предотвратили в Орле росгвардейцы за несколько днейФото: Архив "КП"
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Более десяти случаев краж спиртного предотвратили в Орле росгвардейцы. За несколько минувших дней силовики постоянно выезжали по сигналам «тревожной кнопки».
- Наибольшую активность орловцы проявляли в гипермаркетах. Большинством задержанных стали местные жители в возрасте до 37 лет. В одном из случаев и вовсе пришлось организовать погоню, чтобы задержать скрывшегося мужчину, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.
По словам силовиков, ранее некоторые из оступившихся также неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Сейчас все нарушители переданы сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU