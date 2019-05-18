Более десяти случаев краж спиртного предотвратили в Орле росгвардейцы за несколько дней

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-18T12:09:40+03:00

Более десяти случае краж спиртного предотвратили в Орле росгвардейцы за несколько дней Фото: Архив "КП"

Большинством задержанных стали местные жители в возрасте до 37 лет

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Более десяти случаев краж спиртного предотвратили в Орле росгвардейцы. За несколько минувших дней силовики постоянно выезжали по сигналам «тревожной кнопки».

- Наибольшую активность орловцы проявляли в гипермаркетах. Большинством задержанных стали местные жители в возрасте до 37 лет. В одном из случаев и вовсе пришлось организовать погоню, чтобы задержать скрывшегося мужчину, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

По словам силовиков, ранее некоторые из оступившихся также неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Сейчас все нарушители переданы сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU