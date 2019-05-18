УКХ Орла составило список улиц частного сектора, требующих отсыпки асфальтовым гранулятом

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-18T12:04:51+03:00

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В Орле 115 улиц частного сектора отсыплют асфальтовым гранулятом. Предварительный перечень объектов по поручению главы городской администрации Александра Муромского подготовило УКХ.

Предложенный список управление составило с учетом предложений глав районов Орла и местных жителей. По словам сотрудников УКХ, в 2019 году не удастся выполнить отсыпку всех 115 улиц частного сектора.

- Это связано с невозможностью определить заранее объемы необходимого для ремонта материала. Работы проведут поэтапно и равномерно во всех районах Орла с учетом степени изношенности улиц, - пояснили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU