СЕГОДНЯ 11:56 2019-05-18T11:56:39+03:00

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«Команда доброты» помогает орловцам подключать цифровое телевидение. Как перейти на новое вещание горожанам рассказывают студенты-волонтеры высших и средних образовательных учреждений. Так, в пятницу, 17 мая, цифровые добровольцы пообщались с жителями дома № 1 по улице Маринченко. 14 студентов команды рассказали о переходе на цифровое эфирное вещание и проконсультировали по поводу приставок и антенн. Всего ребята помогли 17-ти домохозяйствам.

Напомним, с 3 июня Орловская область переходит на цифровое вещание. Часть домохозяйств подключена к спутниковому, кабельному и интернет-телевиденью. Но значительная часть орловцев, в числе которых пожилые люди, до сих пор пользуется эфирным телевидением. Такой категории орловских жителей и требуется помощь в выборе приставки и в самом подключении.

- Сейчас в Орле создан региональный штаб, который принимает звонки жителей и предоставляют консультацию. Если по телефону разрешить ситуацию невозможно, в дело включаются «цифровые волонтеры», - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU