2019-05-18T11:53:02+03:00
Общество

Многокилометровую свалку обнаружили под Орлом активисты

Мусор разбросан вблизи села Образцово на площади более 36 гектаров
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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Многокилометровую свалку обнаружили под Орлом активисты. Оказалось, мусор вблизи села Образцово разбросан на площади более 36 гектаров.

- Мы обратились в природоохранную прокуратуру с предложением принять меры прокурорского реагирования по ликвидации свалки. В апреле мы уже обращались в администрацию сельского поселения, где незаконно сбрасывается мусор. Региональному оператору предложили ликвидировать свалку и выставить счет за работы собственнику этого земельного участка, - рассказали «КП» представители Общероссийского народного фронта.

По словам общественников, управляющая компания до сих пор свалку не разобрала. Мусор продолжают вывозить на эту территорию. В итоге свалка бытовых и промышленных отходов растянулась почти на два километра.

- Заградительные меры, предпринятые администрацией, не помогают. Мы настаиваем на принятии срочных мер по ликвидации мусора, - подчеркнули активисты ОНФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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