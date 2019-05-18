2019-05-18T11:09:34+03:00
Общество

С начала года орловские инспекторы зарегистрировали 51 ДТП с участием пешеходов

Девять человек в происшествиях с автотранспортом погибли
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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С начала года орловские инспекторы зарегистрировали 51 ДТП с участием пешеходовС начала года орловские инспекторы зарегистрировали 51 ДТП с участием пешеходовФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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С начала года и до 12 мая в Орловской области инспекторы ГИБДД зарегистрировали 51 ДТП с участием пешеходов. По данным управления, 9 человек в происшествиях с автотранспортом погибли, травмы получили 45, в их числе 8 несовершеннолетних.

- Согласно анализу, значительно возросло количество наездов на пешеходов по причине перехода через проезжую часть в неустановленном месте, из-за нахождения их на проезжей части без цели ее перехода, а также иных нарушений ПДД пешими участниками дорожного движения, - пояснили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов до 26 мая на Орловщине инспекторы проводят профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудники ГИБДД напоминают водителям быть внимательными на дороге, приближаясь к пешеходному переходу, снижать скорость. В свою очередь пешеходам для безопасности необходимо переходить проезжую часть только в установленных для этого местах и не забывать использовать световозвращающих элементов в одежде в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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