2019-05-17T14:29:51+03:00
Общество

Орловские дайверы приглашают принять участие в очистке озера «Светлая жизнь»

Экологическая акция пройдет в Орле в 15-й раз
Наталья Меркулова
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Фото их архива "КП"Фото их архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В первое воскресенье лета, 2 июня, Орловский клуб подводного плавания «ДивО» приглашает дайверов, подводных охотников и всех людей кому не безразлично озеро «Светлая жизнь» принять участие в акции по его очистке.

- День очистки водоемов давно уже стал доброй традицией в нашем городе! Наш клуб устраивает это мероприятие ежегодно, начиная с 2005 года! За эти годы из под воды и с прилегающих территорий было собрана не одна тонна мусора. Это не громкие слова, а призыв к действию! – рассказал «КП» Сергей Куликов, президент клуба «ДивО».

Участников акции Администрация города обеспечит всем необходимым: мусорными мешками, перчатками, инвентарем, баллонами с воздухом и снаряжением.

Начало мероприятия в 9 часов утра, общий сбор у спасательной станции.

Информацию об акции можно уточнить по телефону 49–50–45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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