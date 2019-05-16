СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-16T15:16:29+03:00

После майских праздников на кладбищах в Орле скопился мусор Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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После майских праздников на кладбищах в Орле снова скопился мусор. Как ведется вывоз твердых коммунальных отходов оценил Александр Муромский, глава городской администрации, во время объезда Орла 15 мая. Сити-менеджер побывал на территории Лужковского кладбища.

Перед Пасхой на кладбищах порядок навели. Но после праздников проблема снова оказалась такова. По словам Дмитрия Фролова, ИО начальника УКХ, такая ситуация возникла из-за нестабильно работы мусороперевозчиков с УК «Зеленая роща», а также недостаточного количества бункеров и контейнеров.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Глава администрации обратил внимание, что необходимо составить четкий график вывоза мусора с кладбищ и увеличить контейнерный фонд. Делать это, по словам Муромского, лучше всего сезонно, весной и осенью, когда орловцы благоустраивают могилы.

Касаемо Лужковского кладбища, сити-менеджер указал на необходимость ремонта асфальта на подъезде к контейнерной площадке. Ввиду перепадов уровней образовываются лужи, и подойди к контейнерам - проблематично.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU