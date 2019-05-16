СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-16T14:02:48+03:00

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В Орле готовят список улиц частного сектора для отсыпки асфальтогранулятом. По поручению сити-менеджера Александра Муромского, перечень объектов для первоочередного ремонта представят уже 17 мая.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Один из проблемных участков глава администрации посетил во время своего традиционного объезда города 15 мая. Регулярно от жителей переулка Городского поступали обращения в социальных сетях. Дело в том, что ямы здесь отсыпали осенью 2018 года. Но сегодня выбоины снова мешают движению автомобилей. Проблему жильцам обещали устранить в начале июня.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В свою очередь, глава Заводского района Юрий Студенников отметил, что в отсыпке нуждаются территории более 20-ти улиц. Однако отремонтировать все из них сразу не получится - объем асфальтогранулята ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU