Орловские оперативники задержали подозреваемого в кражах драгоценностей из квартир

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-16T10:51:36+03:00

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В Орле оперативники задержали подозреваемого в двух кражах драгоценностей из квартир. Оба преступления похожим образом преступник совершил в мае. Причастным к ним оказался 39-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Его удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения.

При задержанном стражи порядка обнаружили часть похищенного имущества. Мужчина признался, что некоторые золотые украшения успел сдать в ломбарды.

- По обоим фактам краж были возбуждены уголовные дела. В настоящее время орловец задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствием направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU