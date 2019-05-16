2019-05-16T10:51:36+03:00
Происшествия

Орловские оперативники задержали подозреваемого в кражах драгоценностей из квартир

Причастным к преступлениям оказался 39-летний местный житель
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские оперативники задержали подозреваемого в кражах драгоценностей из квартирОрловские оперативники задержали подозреваемого в кражах драгоценностей из квартирФото: Архив "КП"
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В Орле оперативники задержали подозреваемого в двух кражах драгоценностей из квартир. Оба преступления похожим образом преступник совершил в мае. Причастным к ним оказался 39-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Его удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения.

При задержанном стражи порядка обнаружили часть похищенного имущества. Мужчина признался, что некоторые золотые украшения успел сдать в ломбарды.

- По обоим фактам краж были возбуждены уголовные дела. В настоящее время орловец задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствием направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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