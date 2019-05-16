Массовое ДТП с большегрузами случилось на орловской трассе
Поздним вечером среды, 15 мая, на трассе в Орловской области случилось массовое ДТП с участием большегрузов. Машины не поделили автодорогу М-2 «Крым».
Время близилось к полуночи, когда водитель за рулем грузового автомобиля-рефрижератора «ГАЗ» ехал по указанной трассе со стороны Курска в направлении Орла.
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
В районе 456 километра машина столкнулась с «КАМАЗом» с полуприцепом, который ехал по встречке. От удара тот врезался в «Мерседес». Авто опрокинулось.
- В результате ДТП водитель «КАМАЗа» получил телесные повреждения и был госпитализирован в Орловскую областную клиническую больницу, - сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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