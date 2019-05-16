Орловцы могут выиграть билеты на международный фестиваль LUDI

СЕГОДНЯ 09:17 2019-05-16T09:18:13+03:00

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Уже через две недели в Орле стартует международный театральный фестиваль LUDI. Жителям региона предложили проявить свои творческие способности и выиграть пригласительные билеты на это яркое событие в культурной жизни областного центра.

Пригласительные разыгрывает партнер фестиваля ПАО «Орелстрой». Фотоконкурс уже стартовал.

- Мы решили предоставить нашим подписчикам в социальных сетях возможность посетить спектакли, которые в Орёл привезут лучшие театральные коллективы со всего мира. Что нужно для этого сделать? Всего лишь любить свой город так, как любим его мы! И, гуляя по орловским улицам, поймать красивые кадры, показать, как проходит ваша весна в городе. Мы ждем от вас фотографий в личные сообщения группы с пометкой «Весна в городе!», - рассказали организаторы конкурса.

Если вы поймали красивые весенние моменты с весенних орловских улочек на фотокамеру или камеру мобильника, то присылайте их в любой из социальных сетей: вконтакте, одноклассники, facebook, instagram. В каждой из них определят победителя, которому и достанется билет на два лица на одну из постановок фестиваля. Обаятельное условие – быть подписчиком указанных групп.

ИСТОЧНИК KP.RU