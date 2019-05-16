На орловской трассе «Десятка» оказалась в кювете

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-16T09:05:16+03:00

Фото с места происшествия: УГИБДД по Орловской области

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Накануне, 15 мая, на трассе в Орловской области произошло ДТП, в котором пострадал водитель отечественной легковушки. Его «ВАЗ» вылетел в кювет.

Авария случилась примерно в половине девятого утра среды. 28-летний мужчина ехал по автодороге «Залегощь-Красное» в сторону районного центра Залегощь.

- В районе 6 км он допустил съезд в правый придорожный кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в Залегощенскую ЦРБ попутным транспортом, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU