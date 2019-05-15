В реорганизацию школ в Орловской области вмешалась прокуратура

15 Май 12:52 2019-05-15T12:52:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области в ситуацию с закрытием школ вмешалась прокуратура. Надзорное ведомство устроило проверку которая показала: в реорганизации усматривается нарушение закона.

Речь идет о ситуации с планируемым закрытием школ в Покровском районе. Проверка выявила, что принимая решение о закрытии учебных учреждений, чиновники не учли демографическую ситуацию, в том числе прогноз повышения плотности населения. Также вопреки законным требованиям в комиссию не было представлено финансово-экономическое обоснование ликвидации школ.

- В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой Покровского района главе администрации района внесено представление, на противоречащие законодательству постановления главы администрации Покровского района о проведении процедуры ликвидации общеобразовательных школ принесено 7 протестов, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

«КП» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU