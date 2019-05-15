2019-05-15T12:35:36+03:00
Общество

На Орловщине отменили особый противопожарный режим

Пожарная обстановка в регионе нормализовалась
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
На Орловщине отменили особый противопожарный режимНа Орловщине отменили особый противопожарный режимФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

На Орловщине отменили особый противопожарный режим. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

- В связи с нормализацией пожарной обстановки и снижением класса пожарной опасности в ряде муниципальных образований Орловской области отмене введенный ранее особый противопожарный режим, - прокомментировали в управлении.

Напомним, особый противопожарный режим был введен с 30 апреля в Орле, Ливнах, Орловском, Верховском, Ливенском районах, с 1 мая - на территории Болховского. К жестким мерам спасателям пришлось прибегнуть из-за роста числа пожаров.

Стоит отметить, что, несмотря на отмену особого противопожарного режима, в Орловской области сотрудники МЧС продолжат патрулировать лесные массивы и проводить противопожарные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24