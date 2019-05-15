Движение в центре Орла ограничат 17 мая
Ограничения введут из-за линейки ко Дню рождения пионерской организации
Движение в центре Орла ограничат 17 маяФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Движение в центре Орла ограничат 17 мая. Ограничения введут из-за торжественной линейки, организованной ко Дню рождения пионерской организации.
Так, с 6 до 10 часов утра будет запрещена стоянка транспортных средств на площадке между площадью Ленина и домом № 28 по улице Максима Горького. С 8 до 10 часов инспекторы ГИБДД ограничат движение по площади Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы со стороны гостиницы «Русь» и на улице Максима Горького от площади Ленина до улицы Пионерской.
ИСТОЧНИК KP.RU