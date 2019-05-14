Фрида Кало: выставка репродукций откроется в Орле

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-14T09:47:45+03:00

Организаторы уверяют - репродукции максимально соответствуют оригиналу, и отличить разницу может только профессиональный искусствовед

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В среду, 15 мая, в Областном выставочном центре состоится открытие выставки репродукций известной мексиканской художницы Фриды Кало. Все они выполнены в технике «жикле». Это высокоточное воспроизведение любого художественного произведения на настоящем холсте с помощью компьютерной техники.

Репродукции максимально соответствуют оригиналу, и отличить разницу может только профессиональный искусствовед или антиквар.

- Если вы хотите прикоснуться к невероятной атмосфере мексиканской народной культуры, увидеть потрясающие картины самой драматичной и впечатляющей художницы ХХ века и заглянуть в ее загадочную душу, то обязательно приходите на выставку «Фрида Кало», - обращаются организаторы к орловцам.

Бесплатные экскурсии по выставке пройдут с 17 по 19 мая в 16:00.

Понравившиеся репродукции можно будет приобрести в сувенирной лавке выставочного центра.

КОГДА? ГДЕ?

С 15 мая по 16 июня

ул. Салтыкова-Щедрина, 33

ИСТОЧНИК KP.RU