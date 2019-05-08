Дорогие друзья! Уважаемые ветераны!

СЕГОДНЯ 09:07 2019-05-08T09:08:13+03:00

От имени коллектива и от себя лично сердечно поздравляю всех со священным праздником - Днем Великой Победы!

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9 мая – самая яркая и торжественная дата в истории страны. Это День Победы, смелости и отваги нашего народа. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа, как символ национальной гордости, воинской славы и доблести, остается в наших сердцах. Это праздник, как никакой другой, объединил в себе радость победы и горечь утрат. Нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. Время лечит раны, приглушает боль утрат, но память остается. Она передается из поколения в поколение.

Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, всем , кто поднимал из руин города и села в послевоенное время.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, праздничного настроения, мирного неба над головой!

Генеральный директор ООО «Дубовицкое, кандидат с/х наук П. В. Матвейчук

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ИСТОЧНИК KP.RU