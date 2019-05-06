В центре Орла велосипедист сбил пешехода

СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-06T11:54:37+03:00

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ДТП с участием велосипедиста произошло в Орле на прошедших первомайских выходных. Парень на двухколесном транспорте сбил пешехода в самом центре города: на пешеходной улице Ленина.

Все случилось 3 мая. 19-летний молодой человек ехал на велосипеде «Форвард» по Александровскому мосту со стороны Карачевской улице в направлении площади Ленина.

- В районе дома №1 по ул. Ленина он допустил наезд на 35-летнего пешехода, который двигался во встречном направлении. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Мужчина обратился за помощью к медикам, ему назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU