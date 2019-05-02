В орловской глубинке молодой мотоциклист врезался в легковушку

2 Май 21:36 2019-05-02T21:39:20+03:00

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В Орловской области случилось очередное ДТП с участием двухколесного транспорта. Молодой мотоциклист врезался в отечественную легковушку.

Авария произошла в Свердловском районе накануне, 1 мая, в первом часу дня. Водитель 2001 года рождения ехал по дороге 'Змиевка-Никольское'.

- Мотоциклист не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем 'ВАЗ', - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Молодой байкер получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU