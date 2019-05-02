В Орле открылся мотосезон-2019

СЕГОДНЯ 17:53 2019-05-02T18:19:24+03:00

Его участниками стали не только орловские байкеры, но и гости из других регионов [фото]

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В среду, 1 мая, в Орле состоялось торжественное открытие мотосезона. Дал старт этому событию лично губернатор Андрей Клычков. Напомним, в прошлом году он обещал проехать вместе с байкерами в одной колонне.

- Главные ценности байкерского сообщества - преданность своему любимому делу, готовность прийти на помощь окружающим, - отметил глава региона.

В своем выступлении Андрей Клычков акцентировал внимание на необходимости создания условий для тренировок и соревнований мотоциклистов на специально созданных площадках.

Также к байкерам обратились глава администрации города Орла Александр Муромский и депутат Орловского облсовета, байкер Марат Хархардин.

Затем колонна мотоциклистов через Герценский мост проследовала до аэродрома «Южный». Здесь зрителей и участников ждали показательные выступления спортсменов мотоклуба «GreWMotory», конкурсы и рок-концерт. Смотрите больше фото ЗДЕСЬ

Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

ИСТОЧНИК KP.RU