Сбыт героина предотвратили орловские полицейские

СЕГОДНЯ 11:55 2019-05-02T12:00:44+03:00

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В городе Ливны Орловской области полицейские пресекли попытку сбыта героина. Наркотик хранил 38-летний местный житель.

О том, что ранее уже судимый за наркопреступление мужчина хранит запрещенное вещество, полицейским поступил сигнал. Информация подтвердилась.

- При личном досмотре полицейские изъяли у мужчины сверток с веществом, предположительно наркотическим. Проведенное исследование показало, что это героин массой 7,09 граммов. Гражданин хранил наркотик при себе с целью сбыта, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело. Суда несостоявшийся сбытчик будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU