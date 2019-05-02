2019-05-02T12:00:44+03:00
Происшествия

Сбыт героина предотвратили орловские полицейские

На ливенца, хранившего наркотик, завели уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВА
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В городе Ливны Орловской области полицейские пресекли попытку сбыта героина. Наркотик хранил 38-летний местный житель.

О том, что ранее уже судимый за наркопреступление мужчина хранит запрещенное вещество, полицейским поступил сигнал. Информация подтвердилась.

- При личном досмотре полицейские изъяли у мужчины сверток с веществом, предположительно наркотическим. Проведенное исследование показало, что это героин массой 7,09 граммов. Гражданин хранил наркотик при себе с целью сбыта, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело. Суда несостоявшийся сбытчик будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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