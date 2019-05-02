Подрядчиков по ремонту общественных территорий в Орле выберут до 1 июня
Подрядчиков по ремонту общественных территорий в Орле выберут по 1 июня. В этом году благоустройство продолжится на бульваре Победы и в парке "Ботаника", а также в порядок приведут сквер Гуртьева.
Об этом сообщили в мэрии. Поручение определиться с подрядными организациями до первого летнего дня дал глава горадминистрации Александр Муромский. Работы будут вестись в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".
Что касается ремонтов дворов, то все подрядные организации уже выбраны. Ремонт продолжается.
- По состоянию на 30 апреля работы ведутся на 21 дворовой территории. Три двора — ул. Машиностроительная, 1 и 5; ул. Комсомольская, 141, — предъявлены к сдаче, накануне «Орелгосзаказчик» проводил заем проб асфальта. Еще на трех объектах укладывают асфальт: на пер. Южном, 5; на ул. Раздольной, 82б, на пер. Ягодном, 6, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU