Подрядчиков по ремонту общественных территорий в Орле выберут до 1 июня

СЕГОДНЯ 11:04 2019-05-02T11:09:46+03:00

В этом году благоустройство продолжится на бульваре Победы, в парке "Ботанике", а также отремонтируют сквер Гуртьева

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Подрядчиков по ремонту общественных территорий в Орле выберут по 1 июня. В этом году благоустройство продолжится на бульваре Победы и в парке "Ботаника", а также в порядок приведут сквер Гуртьева.

Об этом сообщили в мэрии. Поручение определиться с подрядными организациями до первого летнего дня дал глава горадминистрации Александр Муромский. Работы будут вестись в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Что касается ремонтов дворов, то все подрядные организации уже выбраны. Ремонт продолжается.

- По состоянию на 30 апреля работы ведутся на 21 дворовой территории. Три двора — ул. Машиностроительная, 1 и 5; ул. Комсомольская, 141, — предъявлены к сдаче, накануне «Орелгосзаказчик» проводил заем проб асфальта. Еще на трех объектах укладывают асфальт: на пер. Южном, 5; на ул. Раздольной, 82б, на пер. Ягодном, 6, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU