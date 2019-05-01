МЧС в Орле: в регионе ожидается сильный ветер

СЕГОДНЯ 16:28 2019-05-01T16:31:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловскую область придет непогода и сильный ветер. Об опасности стихии жителей региона предупредили в МЧС.

Так, по прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 01 мая по 21 час 02 мая на территории области переменная облачность. Небольшие, местами умеренные дожди. Местами грозы. Ветер южной четверти ночью 6-11, днем 8-13 при грозах до 18 м/с. Температура ночью 2-7, днем 12-17 градусов тепла.

В чрезвычайном ведомстве напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при сильном ветре. Стоит плотно закрыть окна, если вы дома. Если же буря застала вас на улице, лучше укрыться от нее в подъездах, подземных переходах. Опасно при сильном ветре находиться вблизи линии электропередач, и в целом на улице стоит держаться дальше от ненадежных конструкций, деревьев, водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU