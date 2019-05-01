Больше 60 орловцев пострадали от укусов клещей

СЕГОДНЯ 16:17 2019-05-01T16:20:58+03:00

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В Орловской области продолжают активничать клещи. В медучреждения после укусов этих насекомых обратилось больше 60 человек, 17 из них – дети.

Снятых с людей клещей исследуют на инфекции. В настоящий момент встречаются насекомые зараженные боррелиями.

- По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 12,9%, - отметили в регуправлении Роспотребнадзора.

Сдать снятого клеща на исследование в Орле можно в Центр гигиены и эпидемологии по адресу ул. Карачевская, 56 а. С 9 до 18 часов. Телефон - 8(486) 2 77-09-36.

ИСТОЧНИК KP.RU