Больше 60 орловцев пострадали от укусов клещей
Часть из насекомых заражены боррелиями
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области продолжают активничать клещи. В медучреждения после укусов этих насекомых обратилось больше 60 человек, 17 из них – дети.
Снятых с людей клещей исследуют на инфекции. В настоящий момент встречаются насекомые зараженные боррелиями.
- По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 12,9%, - отметили в регуправлении Роспотребнадзора.
Сдать снятого клеща на исследование в Орле можно в Центр гигиены и эпидемологии по адресу ул. Карачевская, 56 а. С 9 до 18 часов. Телефон - 8(486) 2 77-09-36.
ИСТОЧНИК KP.RU