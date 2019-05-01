В орловской глубинке пьяный подросток повредил военный мемориал

СЕГОДНЯ 15:54 2019-05-01T15:54:27+03:00

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В Орловской области юноша попал под уголовное дело за вандализм. Пьяный подросток в поселке Верховье дебоширил прямо на военном мемориале и повредил его.

Все случилось на днях в районном центре. В полицию обратились рабочие: придя утром на «Мемориал Славы» они увидели побитую плитку на постаменте Вечного огня у братской могилы советских солдат. Оперативники взялись за розыск вандала: опросили свидетелей, сняли отпечатки пальцев. И стражам порядка удалось установить его личность. Как оказалось, дебош в памятном месте устроил местный подросток.

- Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, разозлившись, стал наносить удары по плитке, а затем по постаменту. Прекратил свою противоправную деятельность местный житель после того, как ему сделали замечание прохожие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области

Уголовное дело возбуждено по статье «Вандализм». Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU