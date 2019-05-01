Памятник пожарным и спасателям открыли в Орле

СЕГОДНЯ 13:13 2019-05-01T13:15:11+03:00

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В Орле открыли памятник пожарным и спасателям. Мероприятие состоялось 30 апреля, в день 370-летия пожарной охраны России. Расположилась скульптура рядом с пожарной частью на Полесской, 59. Открытие прошло торжественно. Почтили присутствующие память спасателей, погибших на службе.

- Все погибшие сотрудники навсегда останутся в нашей памяти. Мы, безусловно, сделаем всё, чтобы память о них жила в сердце каждого нашего коллеги и особенно, подрастающего поколения. Установка памятника «Пожарным и спасателям Орловщины» имеет большой смысл: это символ сплоченности, преемственности поколений, чести и верности долгу. Уверен, что он прекрасно впишется в архитектуру нашего города», – отметил начальник ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков.

К вновь открытому монументу гости возложили цветы.

- Появление памятника пожарным и спасателям – это знаковое событие в истории Орловского МЧС. Это дань памяти и уважения тем, кого уже нет с нами, тем, кто стоял у истоков создания и развития системы и, бесконечное «спасибо» всем, кто сегодня борется с чрезвычайными ситуациями и спасает людей. А ещё это замечательный подарок на юбилей службы всем пожарным Орловщины, - поделилась с 'КП' Наталья Акулова, начальник пресс-службы регионального МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU