С праздником весны и труда орловцев поздравил глава региона

СЕГОДНЯ 08:21 2019-05-01T08:30:09+03:00

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С праздником весны и труда, днем 1 мая, жителей Орловской области поздравил глава региона. Андрей Клычков пожелал крепкого здоровья и новых свершений орловца.

Губернатор отметил, что многим этот праздник напоминает о ценности созидательного труда, как главной основы процветания государства. - Встречая Первомай, правительство области делает все для поступательного развития региона, решения поставленных Президентом масштабных задач, - написал Андрей Клычков.

В своём поздравление он отметил, что решая эти задачи власти региона в первую очередь будут опираться на поддержку и инициативы граждан. -

- Работая сообща, мы сумеем максимально эффективно распорядиться потенциалом нашей области, сделаем регион сильным, процветающим, привлекательным для инвесторов и комфортным для жизни людей. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых ярких свершений на благо Орловщины и нашей великой Родины! - пожелал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU