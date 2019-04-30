В ОГУ им. И. С. Тургенева завершился III вузовский чемпионат по стандартам Worldskills

СЕГОДНЯ 17:48 2019-04-30T17:50:51+03:00

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В списке компетенций: инженерный дизайн, предпринимательство, токарные работы на универсальных токарных станках, технологии моды, туризм и администрирование отеля, геодезия, веб-дизайн и разработка, а также три компетенции будущего: реверсивный инжиниринг, биофотоника, прототипирование. В этом году на отборочный чемпионат заявились 86 участников. Вместе с ними на 13 площадках работали 106 экспертов. Победители получат возможность проявить свои таланты на федеральном уровне.

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ИСТОЧНИК KP.RU